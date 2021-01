Tras su partida, el 25 de noviembre, los homenajes a Diego Maradona se suceden a lo largo de todo el mundo. El primer día del 2021, en Tucuman, una familia decidió recordar al astro futbolístico poniéndole su nombre a su hijo, el primer bebé que nació este año en el país.

Diego Salvador, por Carlos Bilardo, nació a las 0:00 del 1 de enero en la Maternidad Nuestra Señora de la Merced, en la provincia de Tucumán. Pesó 3,305 kilos y se convirtió en el primer bebé argentino nacido en 2021 después de las 39 semanas que duró el embarazo de Cecilia Perea, su mamá.

Fue su padre, Diego Beltrán, el que explicó que el nombre fue “por Maradona y Bilardo”. Lo hizo ni bien la prensa se acercó a la maternidad para dar cuenta de la noticia.: “Todo está relacionado: mi nombre es Diego por Diego Armando Maradona y yo se lo puse a él”.

Diego Salvador Beltrán nacido a las 00:00, es el primer bebé nacido en Tucumán del 2021 y es hincha de San Martin.

Felicitamos a sus padres Cecilia Perea y Diego Beltrán por la llegada de su Cirujita.🇦🇹



📸: CASM y Nada Más. pic.twitter.com/cyZZmi2BOH — Actualidad San Martin (@ActualidadSM7) January 1, 2021

“Yo nací en el año ’87 y mi mamá dijo que quería que me llamara Diego como Maradona porque fue un año después del mundial de México y por eso quería ese nombre. Después, el nombre Salvador me gustó porque mi hermana me sugirió esa opción y a mí y a mi mujer nos encantó”, destacó



El padre destacó al personal médico, de enfermería y al de seguridad de la clínica en la que nació su nene.