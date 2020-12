Hace instantes, los ministros de Salud Ginés González García, de Nación, Daniel Gollán, de Provincia de Buenos Aires y Fernán Quirós, de Capital Federal, mantuvieron una conferencia de prensa para reforzar los cuidados personales ante el aumento de casos de coronavirus en los últimos siete días en la zona metropolitana del país.

González García aseguró que en Argentina “no hay saturación” en la atención sanitaria, pero evaluó que “es necesario que aumenten los cuidados”, de cara a las fiestas, porque “sigue habiendo circulación comunitaria en el país”.

“En los últimos siete días los casos dejaron de bajar pero están estables”, aseguró Quirós, respecto a la situación que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, con un promedio diario de 300 casos positivos, aproximandamente.

Nación, Provincia y Ciudad volvieron a apelar a la “responsabilidad ciudadana”, particularmente de los jóvenes, para seguir respetando los protocolos de seguridad e higiene y prevenir un rebrote de la pandemia.

“Apelamos a la responsabilidad individual y colectiva. Si logramos hacerlo pasaremos unas buenas fiestas”, destacó Gollán. “Coincidimos en que observamos un relajamiento general en el comportamiento”, agregó.

“Si hacemos encuentros familiares tenemos que hacerlos al aire libre. La evolución de la pandemia depende del comportamiento colectivo. Todavía nos faltan unos meses por delante para la campaña de vacunación que no va a solucionar el problema pero lo va a mitigar“, subrayó Quirós.

Los ministros destacaron que los encuentros sociales sin respetar los protocolos son el causante de la no caída de los casos, algo que observaron particularmente entre los últimos cinco, seis días. “Entendemos que la gente esté cansada. No es que no nos podemos juntar, lo debemos hacer respetando ciertas normas”, destacó Ginés.