Lo escribió José Martí aquello de que era necesario tener la raíz en la tierra para poder desplegar las ramas a los cuatro vientos. De eso sabe mucho Luxy Shanghai, una artista plástica de José mármol que en plena pandemia sacó a relucir un emprendimiento donde reúne su obra, ecléctica y echa enteramente con mano propia, que se animó a ofrecer por sus redes sociales.

Lucía Cornacchione la llamaron sus padres. La vida, el arte y la admiración por la cultura china la convirtieron en Luxy Shanghai, una joven que a los 27 años está plantada en José Mármol y con las ramas dispuestas a los vientos que haya por venir.

En su cabeza estuvo siempre pero en la materialidad, la pandemia iluminó su Mundo Luxy Shanghai, un emprendimiento donde reúne sus obras en diferentes texturas: tasas que moldea como un hornero, porta sahumerios, platos para sushi, floreros no convencionales, aros, barbijos. Distintos materiales, diversas formas y colores para expresar un modo de entender el arte puesto en un objeto funcional.

“Sentía que nunca era momento hasta que empezó la pandemia. Era un tiempo de vida diferente. me pregunté “´¿qué vas a hacer ahora?´“. No quería perder la primera instancia que es producir la obra desde la paciencia, el amor y la concentración. No me interesa revender cosas. Todo lo hago yo desde el minuto uno. Quería tener la libertad de hacer un día tasas, otro día un dibujo y es complejo ponerle un valor económico a un trabajo que me llevó tantas horas, de diseño y de ejecución. Son piezas de arte y decoración, únicas y de colección”, los presenta.

Luxy es artista plástica, formó parte del equipo La Nave de Ilustradores que pintó la calesita de la plaza Júpiter de José Mármol, diseña flyers para bandas, da talleres personalizados de dibujo y pintura y antes de la pandemia dio clases en geriátricos y para chicos. La pandemia arrasó eso. “Me quedé en la lona”, resume Lucía.

Entonces hizo lo que tenía en mente hace mucho tiempo. “Me animé al emprendimiento como salida laboral en la pandemia. Antes no tenía tiempo para hacerlo”, le dice a Brown On Line. Luxy hace objetos de arte de forma totalmente artesanal: vende láminas, produce vajilla en cemámica. “Soy una trabajadora del arte”, resume.

Las ganas de hacer y su curiosidad son el motor de una pasión sin alambrados que la encierren: toca la batería, aprende piano, dibuja y pinta. “Este año fue la primera vez que me llamo a mí misma como artista”.

Por detrás de sus palabras se cuela el maullido de un gato. Su abuelo, llamado Genio, canta a voz de cuello a los casi 94 años que tiene. Como Eugenio, su padre fotógrafo, ella responde a los genes y se lanza al arte como modo de expresión.

En la Escuela Latinoamérica de Burzaco hizo primaria y secundaria. De ahí pasó a la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, hasta que la mano de la música empezó a traerla a su José Mármol. Cambió los pasillos de la facultad por los talleres de cerámica y como docente empezó a dar clases en un geriátrico de Mármol. “Me encontré con casos complejos, especiales y únicos. Ayudé a una mujer que no podía mover los brazos para que pintase con la boca. Trabajé con personas ciegas. La pedagogía me salió de la experiencia. También empecé a dar clases de dibujo de chicos y un taller en la Asociación de Docentes Jubilados”, narra.

“En una de las clases en el geriátrico, observaba a una mujer de 97 años que estaba en una silla de ruedas y estaba callada todo tiempo, casi sin conexión con el resto. Un día le di unos elementos para hacer unos colgantes, empezó a tejer sobre unos palitos y terminó integrándose al grupo con su obra”, cuenta Luxy para destacar la importancia del arte en las personas.

Un perro lanza un ladrido corto y agudo, que se escucha como en sordina, mientras Luxy cuenta. “Hacer piezas me lleva un buen tiempo, sobre todo porque son diseños únicos, en tandas muy reducidas y tengo stocks muy chicos”.

“Soy artista plástica y me siento una trabajadora del arte. Esa sintonía artística se mantiene con la curiosidad infinita de estar todo el tiempo conociendo y probando nuevos materiales y nuevas formas”, dice Luxy como si abriera las ramas a los vientos sin olvidarse dónde está su raíz.

Más info:

En Instagram: @mundoluxyshanghai (el emprendimiento)

@yinyangshanghai (registro de obra/clases/locuras ;-p)

La tienda:https://mundoluxyshanghai.empretienda.com.ar/fantasyas

Fotos. Floren Turks/Eugenio Cornacchione