La madre de Kiara Chmiel, de 16 años, quien desapareció hace una semana y a pesar de la investigación se desconoce su paradero, la busca desesperadamente. Para sumar cualquier información hay que comunicarse al celular1132081819.

“Me desespera porque veo que no están haciendo nada, yo deje todo asentado y me dicen que están trabajando, me fui a la DDI de Avellaneda pero no me informan nada”, alertó Viviana, la madre, en diálogo con Diario Conurbano.

Viviana asentó que sospecha de una persona cercana Kiara: la ex pareja de ella, con quien su hija mantuvo el último llamado antes de desaparecer. Este sujeto, de 30 años, tiene una denuncia penal precedente por estupro, maltrato psicológico y violencia. Se hicieron rastrillajes por los domicilios de algunos allegados pero no se encontraron rastros de la joven.

Según relató la mujer, Kiara comenzó a relacionarse con la ex pareja de su mamá cuando tenía 14 años y se escapó alguna que otra vez por la noche para poder verlo. Cuando su hija desapareció, Viviana se dirigió a la casa del sujeto pero no la encontró.

Kiara Chmiel.

“Él dice que mi hija lo llamó, después que no, después que si. Este sujeto es un manipulador, violento, mitománo y adicto. Anda con un arma como si nada”, aseveró, además relató que en mas de una ocasión le “ha levantado la mano” frente a sus hijas.