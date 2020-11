El proyecto de legalización del aborto enviado el martes al Parlamento por el presidente Alberto Fernández sería aprobado por la Cámara de Diputados antes de fin de año y su debate podría demandar dos semanas, ya que se analiza agilizar la discusión con la inserción de las presentaciones que en 2018 realizaron expositores a favor y en contra de la iniciativa.

El oficialismo confía en que tendrá los votos necesarios para aprobar la iniciativa en la Cámara baja,

que no se requieren mayorías especiales para aprobar el proyecto enviado

por el presidente Alberto Fernández al Parlamento.

El presidente, Alberto Fernández, opinó este domingo que la Ley de Aborto debe sancionarse porque es un “imperativo de la Argentina” y aseguró que “la discusión no es ‘aborto sí o aborto no’, sino ‘aborto en la clandestinidad o en un hospital público'”. “La ley debe salir. Es un imperativo real de la Argentina. El debate no es ‘aborto sí o aborto no’ sino que la discusión es ‘aborto en la clandestinidad o en un hospital público’. Además la ley no hará obligatorio al aborto”, consideró Fernández por Radio 10.

El debate en comisión

La iniciativa sería debatida en los próximos días en cuatro comisiones -todas a cargo de diputadas y diputados del Frente de Todos-: la de Mujeres y Diversidad, que encabeza Mónica Macha; Legislación General, que preside Cecilia Moreau; Salud, a cargo de Pablo Yedlin y Legislación Penal, que conduce Carolina Gaillard.

Si bien el proyecto podría comenzar a tratarse en el período ordinario de sesiones, el Poder Ejecutivo debe enviar una convocatoria a prórroga de ordinarias o bien llamar a sesiones extraordinarias para discutir la iniciativa, ya que el período ordinario vence la semana próxima, el lunes 30 de noviembre.

Esta semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, definirá cuál será el giro que tendrá el proyecto y, con ello, la comisión que oficiará de cabecera para conducir el debate.

Fuentes parlamentarias no descartan que, tal como ocurrió en 2018 donde la cabecera recayó en la comisión de Legislación General, que presidía Daniel Lipovetzky (PRO), en esta oportunidad se repita ese mismo esquema y sea el cuerpo presidido por Cecilia Moreau, el encargado de llevar adelante la discusión.

Las fuentes estimaron que las exposiciones de 2018 se podrían insertar y así agilizar el debate de los diputados que, con la nueva composición del cuerpo, aún no se expresaron y quieren manifestar su postura públicamente.

En 2018, el proyecto de legalización del aborto fue aprobado en Diputados por 129 votos a favor, 125 negativos y una abstención de la legisladora cordobesa, Alejandra Vigo, pero se trabó en el Senado, donde obtuvo 38 votos negativos, 31 positivos y la abstención de la neuquina, Lucila Crexell.

Como viene la votación

Hasta el momento los votos están muy ajustados y si bien los sectores ‘verdes’ tendrían asegurados poco más de 120 diputados a favor sobre los ‘celestes’ que rondarían 115 voluntades, en las últimas horas creció el número de indecisos.

En las últimas horas sorprendió el giro de postura que tuvieron dos legisladoras de Juntos por el Cambio. Se trata de la chaqueña Aida Ayala y la correntina Sofía Brambilla que si bien votaron a favor de la legalización del aborto en 2018, anunciaron recientemente que se opondrán finalmente al proyecto.

De todos modos, los diputados ‘verdes’ confían que tendrán los números para aprobarlo en la cámara baja y contaría con la media sanción.

En el escenario tampoco está definida la votación pero los votos celeste llevan la delantera por tres votos,. La iniciativa de Interrupción Voluntaria del Embarazo reuniría 35 votos en contra y 33 a favor.

Entre los senadores indefinidos están Stella Olalla (Entre Ríos – Juntos por el Cambio), Edgardo Kueider (Entre Ríos, Frente de Todos). Roberto Mirabella (Santa Fe – Frente de Todos) y Lucila Crexell (Neuquén – Frente de Todos), en tanto, se abstuvo en la votación de hace dos años y que aún no expreso su posición.