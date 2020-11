El Municipio de Almirante Brown y los ex combatientes de Malvinas del distrito realizaron un emotivo homenaje esta mañana a los y las tripulantes del submarino Ara San Juan hundido en las aguas del Atlántico Sur hace tres años.

El homenaje tuvo lugar en el Monumento al submarino que emplazó el Municipio browniano en el Polideportivo de Rafael Calzada. En el lugar, pasadas las 10 de la mañana, se colocaron sendas ofrendas florales con la leyenda “Homenaje del Pueblo y el Gobierno de Almirante Brown” y se realizó un minuto de silencio en honor a los tripulantes.

Por su parte, los familiares de los fallecidos, los recordaron en Mar del Plata y el ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó que en 10 días comenzará la investigación por el hundimiento para determinar las responsabilidades militares del hecho que cobró la vida de 44 tripulantes.

En ese marco, al ser consultado sobre si ‘hubiera sucedido lo mismo en su gestión’, Rossi respondió: “Sé que no hubieran pasado las cosas que pasaron después. Yo me hubiera puesto al frente de la investigación, no hubiera hecho acciones de inteligencia sobre los familiares. Todo eso no hubiese sucedido si yo hubiese sido ministro, de eso no tengo ninguna duda”, dijo el funcionario.

Al momento del hundimiento Mauricio Macri era el presidente de la Nación y Oscar Aguad se desempeñaba como ministro de Defensa. Enseguida, brindó información falsa a los familiares de los tripulantes del submarino. “Recibimos siete señales de llamadas satelitales que provendrían del submarino San Juan. Estamos trabajando arduamente para localizarlo y transmitimos la esperanza alas familias de los 44 tripulantes: que en breve puedan tenerlos en sus hogares”, dijo el ministro de Macri tres días después de la desaparición.