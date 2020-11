Por Juan Manuel Verón

Este viernes el Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros de Luis Guillón abrirá sus puertas para una velada boxística que tendrá como uno de los principales protagonistas a Luciano “Yiyo” Baldor. A sus 26 años de edad, el boxeador que creció en el barrio La Cumbre de Burzaco, se prepara para enfrentar a Héctor “El duende” Gusmán que le disputará el título argentino de peso gallo.

En diálogo con Brown On Line, Baldor dijo estar bien preparado para el combate y contó los detalles de su preparación: “Hace tres meses que estoy entrenando a full, haciendo doble turno. Por la mañana salgo a correr y hago resistencia, a la tarde trabajo físico; los sábados meto un poco de sparring”.

También habla de su reacción cuando recibió la noticia de la defensa de su título. “Hace dos semanas me llamaron para pelear por el título argentino, para defenderlo. Mi papá me preguntó y le respondí que sí, entonces me dijo ´estamos entrenados, estamos preparados para defender el título y vamos a ir por todo.´ Me siento muy contento por recibir esta noticia, espero que el viernes 13 salga todo bien y pueda dar lo mejor de mí”.

Durante sus entrenamientos “Yiyo” no solamente contó con la guía de su padre, que es su coach, también recibió la ayuda de un campeón mundial, Fernando “El Puma” Martínez.

Al igual que a la mayoría de los argentinos, la pandemia del coronavirus también afectó su rutina diaria. Pese a ello, Baldor se las rebuscó para continuar con los entrenamientos en su casa gracias al apoyo de su familia, por lo que llega en buena forma para enfrentar a Gusmán.

Su rival

No será la primera vez que estos boxeadores se enfrenten arriba del cuadrilátero. En junio de 2019, “Yiyo” se quedó con la victoria por puntos tras un atrapante combate. Gusmán se subirá al ring con un historial de 15 triunfos y 6 derrotas; mientras que Baldor cosechó 15 victorias y fue vencido en dos ocasiones.

Esta vez Baldor defenderá el título que obtuvo en julio del año pasado, cuando tras derrotar a Pablo Gómez se consagró campeón argentino y sudamericano de peso gallo. Recordando ese momento señaló que es su sueño cumplido y que va a dar lo mejor de sí para volver a traer el título a Burzaco.

La pelea será televisada y podrán seguirla a partir de las 23 en la señal de cable TyC Sports.

Foto: Gustavo Ganim