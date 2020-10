View this post on Instagram

Gran hallazgo en la Reserva!! En los #humedales con los que contamos en el #territorio pudimos apreciar la presencia de #peces del orden Cyprinodontiformes vulgarmente conocidos como #killis, de la familia Rivúlidos. Esta especie cuenta con una serie de adaptaciones notables ya que logran sobrevivir a factores #ambientales conocidas como diapausas. Hablamos de peces que depositan huevos de resistencia a la desecación (algo único entre los peces) permanecen meses enterrados cuando los charcos en los que viven se secan. Incluso pueden llegar a pasar gran parte de su vida fuera del agua enterrados como huevos. Con las llegadas de las lluvias, cuando el #humedal se llena de agua, los pequeños peces de colores eclosionan de huevos que yacían “dormidos” bajo tierra a la espera de las lluvias. Por esta razón muchas veces la gente asume que estos peces caen del cielo con la lluvia. Debido a este conjunto de características #biologicas singulares relacionadas a la vida en #ambientes acuáticos extremos, estos peces se han vuelto modelos biológicos sumamente interesantes para diversas disciplinas y cada vez atraen más la atención de diversos grupos de investigación en campos tan diversos como la embriología, la biología molecular, la fisiología, el comportamiento, la genética de poblaciones, la ecología, senescencia (envejecimiento) y la evolución. Son parte del #patrimonionatural de nuestros pastizales pampeanos y su vida depende de la conservación de los #pastizales naturales como los de Camino de las Flores. Los rellenos con tierra, el mal uso de la ganadería o la pérdida de los pastizales por especies exóticas invasoras como la acacia negra, pueden llevar a su extinción local. Por eso es indispensable que se promulgue la #leydehumedales ya que estos cuerpos de agua son su #habitatnatural Agradecemos a @jardines_silvestres_brown @coazorzalcolorado por haber colaborado en la búsqueda y por el cuidado con el que se manejaron con los Killis que rápidamente volvieron a nadar en su humedal.