En el Día del Pediatra, el gobierno municipal de Almirante Brown, a cargo del intendente Mariano Cascallares, homenajeó al doctor Mario Valentino por su desempeño, trayectoria y solidaridad. Fue a través de una iniciativa del concejal del Partido FE Claudio Villagra.

Consultado sobre el estado de situación de la pandemia en el distrito, remarcó la necesidad de “no bajar la guardia y seguir manteniendo los recaudos”.

Recalcó que si bien la población infantil está menos vulnerable al COVID es menester cuidarlos ya que son grandes portadores. “Generalmente suele ser así pero eso no quita que haya un caso grave. El problema está en que contagien al resto. Son portadores que no dan síntomas y pueden contagiar a una persona mayor. Por eso, insistimos en que los chicos no estén con personas adultas”, señaló.

También puede interesarte Contenido no disponible



Se refirió además a la necesidad de que salgan a espacios verdes “pero con cautela”. “Hay que hacer todo con cautela. El chico necesita por su salud mental salir pero uno no sabe que chico puede estar enfermo”, insistió.

Entre los puntos a señalar como consecuencia de la pandemia dado que la gente evita ir a hospitales o unidades sanitarias, lamentó que “hayan bajado los índices de vacunación”. “Hay muchas enfermedades que previenen las vacunas que son más peligrosas que el coronavirus”, advirtió.

Respecto de las enfermedades propias de la infancia que se dan en época escolar también recaló que “ha bajado muchísimo”. “Al no haber clases y los chicos al estar adentro no se han contagiado las bronquiolitis ni resfríos. Gracias a Dios porque sino no alcanzarían las camas”, subrayó.

Valentino fue homenajeado como “persona destacada” del municipio. Fue director de Salud del distrito durante la gestión de Jorge Villaverde y se jubiló como director del Hospital de Rehabilitación de Adrogué José María Jorge.