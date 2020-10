El presidente de Trenes Argentinos anunció que la empresa estatal reactivará el servicio de trenes de pasajeros a Pinamar, Tandil, 25 de Mayo, Bahía Blanca vía Príngles (que pasa por Sierra de la Ventana), y General Pico, suspendidos durante la gestión anterior, aun que no ofreció una fecha cierta para el retorno de los servicios.

El primer servicio a restablecer será el tren a Pinamar que, podría volver a circular para la próxima temporada de verano, para lo que ya se ha licitado la puesta a punto de la infraestructura y la reparación del material rodante.

La compañía se propone recuperar los destinos de larga distancia que fueron cancelados durante la gestión anterior, la mayoría de ellos como consecuencia de la disolución de Ferrobaires y el traspaso de esos servicios al Estado nacional, que los discontinuó.

En recientes declaraciones radiales, el presidente de la empresa estatal, Martín Marinucci, confirmó que SOFSE se ha “puesto como objetivo volver a llevar el tren” a numerosos destinos que fueron suprimidos en los últimos años, entre los que nombró a “Tandil, 25 de Mayo, Bahía Blanca vía Príngles y General Pico”.

Si bien esos servicios fueron luego transferidos a SOFSE, esto solo se hizo de forma nominal, ya que la empresa nacional nunca tuvo intenciones de restablecerlos ni diseñó planes para ello. SOFSE, en cambio, acabó por restablecer únicamente los servicios de los corredores “prioritarios”; esto es, los trenes a Mar del Plata, Junín y Bahía Blanca vía Lamadrid, aunque en todos los casos con prestaciones por debajo de las que ofrecía Ferrobaires en términos de frecuencias.

«En los últimos tiempos no se llega más a Tandil, no se llega a 25 de Mayo, no se llega a Bahía Blanca vía Pringles. Son todos desafíos que nosotros nos hemos puesto como objetivos para volver a llevar el tren a esos lugares», señaló el funcionario en una entrevista con Marcela Feudale en FM Estación Marina FMI 101.9. Y agregó que trabajan en el Tren Sarmiento que llega hasta Bragado. “Nosotros queremos llegar hasta Pehuajó para luego volver a correr un tren a General Pico, La Pampa».



En el caso de los tres primeros, se trata de servicios que dejaron de prestarse luego de que el gobierno de María Eugenia Vidal suspendiera las operaciones de Ferrobaires, a mediados de 2016, y que la empresa provincial prestó hasta su último día en condiciones de regularidad.

A pesar del atropello que significó el decreto de la por entonces gobernadora María Eugenia Vidal para decretar el fin de Ferrobaires, ningún sindicato hizo siquiera media hora de paro ante semejante desguace a pesar de que significó el despido de unos 1500 empleados ferroviarios.