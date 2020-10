El ministro de Transporte, Mario Meoni, confirmó que a mediados de este mes retornarán los vuelos regulares en el sector aerocomercial y adelantó que el Gobierno está “trabajando para empezar a aplicar el nuevo producto sanitizante, probado en los ferrocarriles con muy buen resultado, ya que perdura en el tiempo y mata el virus, con lo cual se elimina la posibilidad de contagio por tacto”.

El producto al que hace referencia el funcionario está desarrollado por la empresa Diransa del Parque Industrial Burzaco, ya fue aplicado en los trenes del Roca y hace dos días fue testeado en los vagones de la Línea Mitre.

“Felizmente es un desarrollo nacional. El estado cuenta con un producto que tiende a minimizar la disipación del virus y de otras bacterias”, dijo Pascual Fidelio, del Instituto Malbrán respecto del producto.

“Está previsto que lo apliquemos en todos los medios de transporte. Hoy probaremos un producto similar en los aviones, que se sumará a todos los protocolos ya elaborados para hacer de la operación aérea, algo seguro”, agregó el ministro.

El producto testeado resultó eficaz en el combate de bacterias, destacándose sobre todo por su efectiva y larga duración en las superficies. Durante las pruebas en los trenes, se aplicó el desinfectante de superficies Bioplan 250H al 1% (solución acuosa), utilizando pulverizadores manuales y para la desinfección del instrumental de las cabinas de conductores se utilizaron paños para no dañar el interior del instrumental.

Mientras que para el control microbiológico se utilizaron placas con medio de cultivo con el objetivo de analizar el proceso de desinfección de superficies como asientos, apoya brazos, pisos, ventanas, micrófono, entre otros.

Cómo funciona el producto

Las pruebas consistieron en apoyar la placa con el cultivo sobre una superficie antes de realizar la desinfección, luego se desinfectó con el sanitizante elaborado y se esperó 15 minutos para que el desinfectante actúe sobre virus y gérmenes presentes.

Posteriormente, se realizó el análisis de ambas placas y se comprobó que en la que había sido colocada antes de la desinfección se registraron resultados positivos, con un intenso crecimiento bacteriano, mientras que en las muestras tomadas después de la desinfección, prácticamente no se observó crecimiento significativo en ninguna de las placas.

A diferencia del hipoclorito, utilizado habitualmente hasta el momento, la fórmula del laboratorio de Burzaco es menos agresiva, no irritante en concentración de uso, no es corrosiva y, por lo tanto, no afecta la electrónica de la cabina, no requiere un lavado con desengrasante y no es tóxico para seres humanos, en las dosis recomendadas.

Además, no mancha, no se inactiva por la luz solar y no presenta olor penetrante, por lo que su utilización es más amigable, en tanto que presenta una estabilidad de dos años en dilución de uso, lo que permite seguir utilizando el producto preparado sobrante en la siguiente descontaminación.

También es altamente eficiente a baja de dosis de uso y tiempos cortos de contacto; tiene un óptimo nivel de penetración y efecto residual, explicaron los expertos del Malbrán.

La fórmula, además de prevenir la propagación del coronavirus, también es efectiva en el combate de otras bacterias, hongos y virus como la escherichia coli, salmonella, hepatitis, influenza, entre otras.

En coordinación con el Ministerio de Salud, durante la investigación se estudiaron cuatro fórmulas y se seleccionó una de las que mejores resultados demostró, además de ser producción 100% nacional.