Isidoro Sandoval, el adulto mayor de 86 años que estaba desaparecido desde el domingo a la mañana cuando fue visto por última vez salir de su casa, apareció muerto en el Arroyo del Rey en Lomas de Zamora. La familia del abuelo de Llavallol desaparecido había emprendido su búsqueda rápidamente.

El cuerpo fue hallado flotando en el arroyo de Lomas a la altura de la calle Garibaldi y fue encontrado por efectivos policiales de la Comisaría N°9 de dicha localidad. Horas más tarde, los peritos pudieron constatar que se trataba de Isidoro.

Su familia había hecho la denuncia el mismo domingo en la Comisaría N°4 de Llavallol. “No me busques, no te molestes por esta basura. Me voy a un lugar mejor”, indicaría una carta de despedida que había dejado Isidoro a su familia antes de desaparecer, según pudo saber el Diario Sur.

El primer examen médico señaló que el cadáver tiene un fuerte golpe en el cráneo, por lo cual se cree que el anciano se tiró desde el puente del arroyo a la altura de la calle Garibaldi. El caso continúa siendo investigado por la Unidad Funcional de Instrucción 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”.