Un padre del barrio San José se va a encadenar en los Tribunales de Quilmes para pedir que el juez que lleva adelante la causa revea su posición y restituya a los niños a su hogar, luego de que el mes pasado el magistrado ordenara que fueran a vivir con la madre biológica, en un hogar donde según denunció el padre de los niños fueron abusados por el tío.

El padre de los niños acusa al juez titular del Juzgado de Familia 2 de Quilmes, Pablo Horacio Ferrari, de enviar a los niños al hogar materno a pesar de la denuncia de abuso sexual radicada en la Justicia y desestimada a la hora de tomar la decisión.

“Vamos a seguir peleando porque este juez tiene que hacer justicia verdadera. No me calló más. Mis hijos fueron abusados por su propio tío y ella les pegaba a los dos para que no me cuenten. El juez los mandó otra vez a vivir a ese infierno”, le dice a Brown On Line Juan Alomo, padre de los niños, quien el jueves se va a encadenar en la puerta de los tribunales quilmeños.

“Vamos a pedir justicia por los derechos de todos los niños, no solo por mis hijos, porque hoy le toca a mis hijos pero mañana puede tocarle a otro”, dice Juan respecto del reclamo que realizará. Alomo tiene en su propia casa y junto con María, su mujer, el Centro Comunitario La Familia, donde brinda con dinero propio y con donaciones comida para la gente de su barrio.

“Es una situación desesperante. Está poniendo es riesgo la vida de los chicos. Es una locura y lo vamos a denunciar en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en sus funciones. Es un fallo espantoso, no se ajusta a derecho. Me animo a decir que el juez nunca tuvo este expediente en sus manos”, explicó a Brown On Line el abogado del padre de los niños, Carlos Dieguez.