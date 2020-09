En medio de la sesión especial de la Cámara de Diputados sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses el diputado por Salta Juan Ameri apareció en vivo succionando un seno de su pareja y trató de explicar eso con una frase: “Le di un beso en las tetas, eso es todo”. Anoche renunció a su banca, luego de que lo expulsaran del partido, lo suspendieras de la Cámara baja y pidieran su renuncia.

El sujeto, llamado Juan Ameri, fue expulsado anoche por el Frente de Todos Salta, la fuerza a la que pertenecía, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, lo suspendió de acuerdo a un artículo del reglamento. Renunció cerca de la medianoche. “No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, dijo.



Pero antes de renunciar, Ameri explicó en un programa de radio: “Acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene. Estaba sin conexión. Llegó mi pareja y le pregunté cómo le habían quedado las prótesis por la operación. Che, qué bueno, esta bajó más, esta bajó menos, a ver la cicatriz. Y estaba al lado mío y le di un beso en las tetas, eso es todo. Entonces volvió Internet y me conectó automáticamente. Es una cagada, es algo grave que haya pasado en el medio de una sesión. No me queda más que pedirle disculpas a la sociedad”, dijo Ameri.

En plena sesión por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad manoseó y succionó los senos de una mujer.

“Ante la grave inconducta del diputado nacional Juan Ameri durante el desarrollo de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en el día de la fecha, resuelve expulsar en forma inmediata e irrevocable al legislador y le solicita su renuncia a la banca de Diputados en representación del Frente por la provincia de Salta”, sostuvo la alianza oficialista en un breve documento.

Por su parte, los diputados de la bancada que encabeza Máximo Kirchner, remarcaron: “Lamentamos este hecho que consideramos una falta de respeto hacia esta Cámara y hacia toda la sociedad argentina”.

El chat del acosador Ameri con una menor de edad. “Es un tipo asqueroso”, dijo la joven, que lo denunció.



Ameri tiene denuncias por acoso sexual contra una menor de edad, que además formaba parte de su agrupación en Salta. La víctima tenía 17 años cuando militaba en la agrupación El Aguante de Salta. “Mi referente era el señor Ameri, un tipo asqueroso, machista y acosador de parte de quien sufrí acosos e insinuaciones aun sabiendo la edad que tenía”, relató.