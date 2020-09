Una escuela de skate de Burzaco está participando para crear la primera escuela de skate adaptado del país para chicos y chicas con capacidades especiales. El proyecto fue presentando ante un concurso de Converse Argentina y quedó seleccionado dentro de las 6 iniciativas elegidas por el jurado.

“Escuela de skate inclusiva, sin distinción socioeconómica, de edad o de género“, escribieron en el proyecto. El ganador será el proyecto que reciba más votos a través de la página de Converse. La escuelita de Burzaco fue fundada por Pablo Zabaleta y se entrenaba, antes de la pandemia del Covid-19, de forma gratuita en el playón de la estación.

“Mi idea es armar una sede en Almirante Brown y tener una escuela municipal con una skatepark con medidas acordesa las establecidas para que no haya accidentes y que no sea peligroso”, contó Pablo a Brown On Line.

“Cópense con un voto para la primer escuela de skate adaptado del país, que es de Almirante Brown. Es súper fácil y de gran ayuda para nosotros“, pidieron desde la escuelita.

Para votar el proyecto de la Escuelita de Skate de Burzaco, hace click acá.