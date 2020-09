La Policía de la Ciudad reprimió hace minutos un reclamo que las enfermeras y enfermeros realizaban en la puerta de la legislatura porteña para reclamar la apertura de paritarias y para pedir ser reconocidos como profesionales de la salud, un reclamo que le vienen haciendo desde hace un tiempo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Vino un equipo de hombres, me patearon, me golpearon la espalda y la policía me golpeó, me abrió la cabeza”, contó una enfermera mientras sostenía gasas y telas contra la parte superior del cráneo para detener el sangrado. “No vinimos a que nos golpeen, esto es violencia de género, venimos a luchar por la Ley 6035 que nos incluye a todos como profesionales de salud”, expresó en un video que compartió Prensa Obrera.

Varias trabajadoras de la salud fueron agredidas por la policía, que llegó en un nutrido cordón para ponerse delante de las puertas de la legislatura porteña. Golpearon con palos a las enfermeras, una de las cuales debió ser atendida por el SAME con cortes en la cabeza y una hemorragia producida por los golpes.

El gobierno porteño ordenó reprimir la protesta en la puerta de la legislatura.

“Que nos reciba/que nos reciban”, coreaban las enfermeras enfermeras cuando la policía arremetió, las golpeó e hirió a una de las voceras a quien debieron atenderla por los cortes y los golpes recibidos. Otras cuatro profesionales de la salud recibieron también la golpiza policial.

Lleva siete años el reclamo de enfermeras y enfermeros por dejar de ser “personal administrativo”.

En la Ciudad la enfermería no es reconocida como profesional desde 2013. O sea que las enfermeras y enfermeros son considerados personal administrativos. Por eso se inició el reclamo esta mañana frente a la Plaza Congreso y siguió rumbo al bajo porteño, donde terminó con la represión policial y el silencio posterior tanto del ministro de Salud, Fernán Quiros como de Larreta.



