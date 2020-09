View this post on Instagram

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anuncian obras de infraestructura ferroviaria, movilidad urbana y paradas seguras para las localidades de Lomas de Zamora, Almirante Brown y San Vicente. A partir de una inversión total de $2.962,3 millones se realizarán 16 obras en total para la línea Roca que generarán 2.317 puestos de trabajo en la Provincia de Buenos Aires. Serán 10 obras de refacción y acondicionamiento: 5 en Lomas, 3 en Alte. Brown y 2 en San Vicente. También se realizarán 2 nuevas estaciones, una en Almirante Brown y otra en San vicente; 3 nuevos pasos bajo nivel, uno en cada municipio; y un paso a nivel en San Vicente.