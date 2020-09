Esta noche a las 21 Enrique Espinosa se presenta por primera vez en formato de transmisión en línea. Brown Online entrevistó al cantor nacional que ha visitado en reiteradas ocasiones estos pagos.

-¿Cuánto hace que recorre los escenarios y como se siente con esta nueva propuesta vía internet?

-Hace sesenta y cinco años más o menos que canto y lo más parecido que me tocó hacer a éste nuevo formato fue cuando iba al programa que conducía Jaime Dávalos en el único canal de televisión que había en Buenos Aires, era sin público y ponían aplausos grabados. Este formato me parece muy interesante porque yo estuve cantando en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en España varias veces y me van a poder ver, así que uno aprende siempre y me gusta que así sea. Nunca había estado tanto tiempo sin cantar, ni cuando el cansancio y la adrenalina de las giras cansaban un poco la voz por la exigencia, no he tenido problemas de disfonías largas ni nada. Estoy contento y entusiasmado con este concierto.

-¿Qué podrá ver el público en el concierto? ¿Habrá nuevas canciones?

-El repertorio del concierto retoma algunas obras que grabé hace más de 40 años y algunas otras que venía interpretando habitualmente en los conciertos que brindaba e incluye todos los ritmos de las distintas regiones sonoras de nuestro país: Hay zambas, valses, cuecas y litoraleñas. Excepto las chacareras que no me salen tan bien, incluso tangos de Gardel, de quién soy hincha desde siempre.

La cita será está noche junto a las guitarras de Nicolás Ruiz, Maximiliano Bracamonte y Mariano Escobar, el maestro de ceremonias será Marcelo Iribarne. El costo de las entradas es de $250 y pueden adquirirse en la plataforma que transmitirá el concierto: www.mandibula.com.ar.