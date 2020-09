Una empresa ubicada en Burzaco desarrolló el nuevo producto con el cual el Ministerio de Transporte de la Nación comenzó a desinfectar los vagones del tren Roca para combatir el virus Sars-Cov-2 que causa el Covid-19.

El químico es de larga duración, es menos agresivo que el hipoclorito usado hasta ahora, no produce manchas, es inoloro, no se inactiva con el sol, no irrita y no corroe.

Se trata de una prueba piloto realizada con un desarrollo propio de la empresa Diransa, ubicada en el Parque Industrial Burzaco, que fue elegida entre otras cuatro fórmulas por haber presentado los mejores resultados, en análisis realizados por los ministerios de Salud y Transporte, quien considerados que está íntegramente hecha en nuestro país.

El químico pensado y fabricado en Burzaco fue elegido por ser el más durable de los presentados. Combate, además del virus que causa el Covid-19, otras bacterias como Escherichia coli, salmonella, influenza y hepatisis, entre otras.

“Se dio inicio a las pruebas de un producto sanitizante para incorporar en procesos de limpieza y desinfección del transporte”, detallaron desde el Ministerio que conduce Mario Meoni respecto de los ensayos iniciados la semana anterior.

“Se estudiará la acción la acción y duración del producto en las distintas superficies de la unidad, a los fines de comprobar su resistencia y perdurabilidad”, dijeron desde Transporte. Otras de las pruebas es saber cuánto dura el producto.