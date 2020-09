El ex presidente de Bolivia Evo Morales, quien se encuentra con asilo político en nuestro país desde noviembre del año pasado, brindó una charla virtual con la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), donde habló sobre su inhabilitación para participar de las elecciones, sobre la concentración mediática en Bolivia, las empresas transnacionales y los intentos de golpe de Estado en su país.

“Intentaron proscribir al MAS y no pudieron. El Tribunal Supremo Electoral estaba dividido entre habilitarme o no. A partir de amenazas, de chantajes y por decisión política me inhabilitaron. Hasta quisieron proscribir a Lucho“, sostuvo Evo, en referencia al candidato a presidente del Movimiento Al Socialismo, Luis Arce.

Morales sostuvo que “en Bolivia no hay libertad de expresión. Siempre estoy convencido de que la comunicación debe ser en base a la verdad, no solamente informar sino también orientar al pueblo boliviano en su liberación. Si se garantizan las elecciones, vamos a ganar en primera vuelta“, afirmó el ex presidente, quien ahora no podrá ser candidato a senador, como tenía planificado.



La transmisión fue por Facebook Live desde la página de Evo Morales.

“La única soberanía del planeta es para Estados Unidos”, afirmó Morales en su primera aparición pública luego de que el magistrado Alfredo Jaimes confirmara ayer por la noche su inhabilitación para participar de las elecciones del 18 de octubre, que fueron postergadas tres veces por el actual gobierno transitorio que conduce Jeanine Áñez.

“El primer intento de golpe fue en el 2008. Luego hubo otro en el 2011, cuando un pequeño grupo de gente nos había dividido, cuando decían en La Paz “Evo debía dar un paso al costado”. Luego vino el paro de dos semanas de la policía. La derecha financió todo esto. Por lo menos, tres o cuatro intentos de golpes hemos derrotado antes de noviembre del 2019“, explicó el ex presidente, quien en noviembre del 2019 debió escapar de su país de forma clandestina porque un grupo de violentos quería matarlo.

Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 7, 2020

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) le exige a Evo Morales haber vivido los últimos dos años en Bolivia, algo imposible ya que debió exiliarse primero en México y finalmente en Argentina luego de que las Fuerzas Armadas bolivianas lo obligaran a renunciar en noviembre del 2019.

De acuerdo a varias encuestas, el Movimiento Al Socialismo, partido al cual pertenece Morales, lidera la intención de voto en Bolivia para las próximas elecciones generales.

Para ver la charla completa, hace click acá.