Cervecerías, bares, casas de empanadas, pizzerías y restaurantes de Almirante Brown reabrieron sus espacios externos para clientes esta tarde luego de un día de idas y vueltas respecto de una posible apertura que terminó concretándose cerca de las 18 de hoy, luego de casi seis meses de cierre por la pandemia de coronavirus.

“Era insoportable la situación. Apenas me avisaron que abríamos, me puse lo primero que tenía y me vine corriendo”, le dijo a Brown On Line un mozo de Trote, un clásico de Adrogué, que habilitó su patio donde cerca de las 20 había dos mesas ocupadas y un frío que hacía sentir en la intemperie.

Alcohol en gel en cada mesa, barbijo obligatorio para los clientes y el personal y distanciamiento físico son las medidas que se delinearon en un protocolo consensuado durante la semana.

A pesar de la noche fría y ventosa, el bar Guernica (Esteban Adrogué y Pellerano) mostraba una ocupación importante en sus mesas externas. “Nos manejamos con reserva”, avisaba su moza, quien contó que cerca de las 21 empezaba a llegar el público que había pedido su lugar por teléfono.

En la cervecería Baum de Adrogué armaron un fogón y había varias mesas de su patio delantero ocupadas, con un público joven. El frío se sentía en esa esquina de Mitre y Macías, pero las chicas y chicos resistían a pura risa y bebiendo cerveza fría. Lo mismo hicieron sus vecinos: Sensei Sushi y María Bonita, que habilitaron mesas en la vereda, pero mostraban una escasa ocupación.

Los de Carlitos y Pertutti, ambos en Seguí a 600, y Huelga, todos de Adrogué, también abrieron su sector externo y esperaban con expectativa que vaya llegando la gente. “Las personas se van a ir enterando de a poco. Es una alegría haber vuelto a trabajar”, se alegró uno de sus mozos.

La cervecería Bardo hizo lo propio en su local de la calle Bynnon, a dos cuadras de la estación de trenes de José Mármol, a tono con una reapertura que desde ayer ocurre en la región y le da algo de esperanza a los locales de gastronomía, algunos de los cuales debieron cerrar sus puertas para siempre.