Debido al “compromiso epidemiológico que mantienen desde hace 60 años con la población” el Dr. Guillermo Rossi (padre), los Laboratorios Acreditados BIOROSSI y el Laboratorio de la Dra. Graciela Martínez de Canning (MP 5750), ofrecerán el Test rápido de Anticuerpos IgG cuantitativo a “precios accesibles” para los vecinos de Almirante Brown, San Vicente, Presidente Perón y Canning. Los laboratorios definieron este beneficio para “brindar a las personas la posibilidad de identificar si han pasado por la infección de Coronavirus”, explicaron

Los resultados se entregarán en 24 horas. Quienes quieran realizárselo, deberán solicitar más información en el WhatsApp 1134011793 o en biorossi.com.ar. Los estudios se efectúan con reactivos ABBOTT que probaron 100% de efectividad. Las muestras se procesan en la propia planta científica de BIOROSSI, reconocida por la Asociación de Clínica Química de los Estados Unidos.

Las muestras se toman en los Laboratorios BIOROSSI de Adrogué (Espora 568), Burzaco (Alsina 1152), San Vicente (Mitre 106) y Rafael Calzada (Av. San Martín 3654), y en el Laboratorio de la Dra. Graciela Martínez en Mariano Castex 779 (Canning).

¿Qué tipo de test corresponde según cada caso?

La Dra. María Cecilia Dabbadie (M.P. 5011), miembro del equipo bioquímico del Dr. Guillermo Rossi (padre) y directora técnica de Laboratorio BioRossi, señala que actualmente “hay confusión” en la población en general acerca de qué estudio realizarse ante la duda de contacto con una persona infectada por Coronavirus.

“Las consultas más recurrentes se dan cuando un integrante de una familia da positivo en el hisopado, o cuando a un empleado de una empresa, o su familiar directo, se le detecta el virus.

Lo primero que hay que decir es que una persona que tiene síntomas, esto es fiebre y/o dificultad para respirar y/o dolor corporal y/o pérdida de gusto y/o olfato, debe realizar el hisopado de vías respiratorias para Sars CoV2 por PCR”, explica la profesional.

En segundo lugar, dice Dabbadie, “las personas que tuvieron contacto con una persona infectada, pero no tienen síntomas, deben aislarse de quien esté infectado y de otras personas, para ver si en los siguientes días aparecen síntomas. Si aparecen los síntomas se puede proceder a realizar el hisopado por PCR para confirmar. Siempre el resultado del hisopado es confirmatorio.

De acuerdo con los estudios de aplicación de reactivos ABBOTT (puede encontrarse más información en https://biorossi.com.ar/2020/07/28/realizacion-de-tests-covid-19-con-el-equipo-de-bioquimicos-especializados-de-laboratorios-acreditados-biorossi/), las pruebas de máxima precisión para la detección de anticuerpos se logran tras 14 días del momento en el que una persona estuvo en situación o en potencial situación de infección.

Los anticuerpos

“Al hablar de anticuerpos, hacemos alusión a los IgG e IgM. El anticuerpo IgM es el primero que produce nuestro sistema inmune ante una infección nueva para el organismo; por lo tanto, el hallazgo de estos anticuerpos nos habla de una infección reciente, o en su etapa temprana. Los anticuerpos IgG son los que se producen en segunda instancia y perduran como defensa ante futuras infecciones”, expresa la profesional.

La interpretación de las inmunoglobulinas puede mostrar los siguientes escenarios:

• Si el informe revela IgM positivo e IgG negativo, es una infección en estado inicial. Corresponde que se aísle al paciente y se deje a criterio médico proceder al hisopado para ver si hay presencia de virus en sus vías respiratorias.

• Si el dosaje da IgM negativa e IgG positiva, se podría decir que es una infección con cierto tiempo de evolución, y ya el paciente cuenta con los anticuerpos de protección; es decir, con cierta inmunización. Ya no contagia.

• También puede ocurrir que los dos anticuerpos arrojen resultado positivo y, en ese caso, estamos en presencia de enfermedad todavía activa, puede contagiar. Por eso es fundamental el aislamiento preventivo.

La doctora Dabbadie explica que “en el primer caso comentado (IgM positiva e IgG negativa), muchas veces no se indica hacer el hisopado para no malgastar el recurso ya que el paciente no tiene síntomas. Entonces, en lugar de eso, se le ofrece, pasados 10-15 días, hacer un nuevo testeo de anticuerpos para ver si aparecen los IgG. Si eso ocurre, ya nos quedamos tranquilos que el paciente está en proceso de recuperación.”

Por último, es importante remarcar que, “de acuerdo a los sondeos epidemiológicos, es bastante alta la probabilidad de enfermarse de manera asintomática. Es decir, hay producción de anticuerpos y no hay síntomas, pero puede ser que contagie. Por eso es importante hacer el testeo de anticuerpos”.