El gobierno bonaerense elaboró un protocolo para el ingreso de familiares de personas internadas con coronavirus, con el fin de que brinden sostén y acompañamiento a sus seres queridos y evitar así la soledad que genera el aislamiento en el que deben estar estos pacientes, informó el Ministerio de Salud bonaerense.

“Es necesario construir condiciones para que no se vean interrumpidos, en un marco tan excepcional como el actual, los vínculos sociales y afectivos que son parte del sostén en los procesos de cuidado”, afirmó la Subsecretaria de Salud mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud pública, Julieta Calmels.

El protocolo ordena y promueve la posibilidad de una implementación estratégica que posibilite nuevas formas de acompañamiento y sostén para evitar la soledad y angustia que podría producir en las personas afectadas el distanciamiento físico de sus seres queridos en condiciones críticas y con frecuencia dolorosas.

Según las fuentes, el documento ofrece pautas para aquellas instituciones en las que -por su dinámica y capacidad hospitalaria- se cuente con las condiciones necesarias para permitir el ingreso de un/a acompañante cumpliendo todos los protocolos preventivos.

Además, la institución deberá garantizar la disponibilidad de insumos de protección personal; la información sobre el protocolo en todos los sectores; espacios adecuados para cumplir las medidas preventivas; así como un equipo que acompañe el ingreso, coordine con los actores involucrados para seguir el circuito y monitorear las pautas.

• En tanto, la persona que solicite poder acompañar a su familiar internado deberá firmar un consentimiento en el cual dejará constancia ser mayor de edad, no presentar síntomas asociados a Covid-19, o condiciones de riesgo para coronavirus, entre las que se destacan no ser mayor de 60 años, no tener insuficiencia o enfermedad coronaria.

• La persona que ingrese para acompañar al paciente enfermo no deberá compartir utensilios, alimentos, ni bebidas con el paciente; respetar el distanciamiento físico, utilizar barbijo quirúrgico, protección ocular, camisolín y guantes mientras dure su estadía.

• En el momento de comer y/o beber, acompañante y paciente deben realizarlo en distintos momentos, es decir mientras uno come o bebe la otra persona debe permanecer con barbijo y mantener una distancia mínima de 2 metros.

• Si va a pasar la noche en la habitación, deberá dormir al menos a 2 metros de distancia de la persona internada, según detalla el protocolo al que tuvo acceso Télam.

• Una vez que abandona el hospital debe comprometerse a hacer el aislamiento en su domicilio, bajo las condiciones previstas para toda persona considerada “contacto estrecho” según lo estipulado por el Ministerio de Salud.

• Se aconseja que el acompañante para regresar a su domicilio no utilice el transporte público y que en su casa disponga “de un espacio donde apoyar y realizar la higiene de los elementos que ingresan al hogar”, tenga un trapo de piso en la entrada con lavandina diluida para limpiar la suela de los zapatos, y sacarse la ropa para colocarla en una bolsa hasta su lavado.