El ministro de Salud, Ginés González García, informó el hallazgo de millones de al menos 12.600.000 dosis de vacunas vencidas en un frigorífico en la Ciudad de Buenos Aires que había sido compradas durante el gobierno de Mauricio Macri y nunca había sido distribuidas en la población.

El costo de las dosis se estima en 1.400 millones de pesos mientras que el costo derivado del almacenamiento desde 2015 y la destrucción rondan los 19 millones de pesos. Tras este hallazgo, el ministro de Salud sostuvo que el macrismo “en el fondo era un Gobierno al que no le importa la gente porque estas vacunas nunca estuvieron a disposición de la gente”.

Ante esta situación las autoridades instruyeron llevar a cabo las acciones para reactivar la licitación y los trámites necesarios para la destrucción de los insumos vencidos, que también implica un gasto.

En el marco de los relevamientos, de los que participó personalmente el ministro de Salud, se constató que más del 75 por ciento de las existencias corresponde a la vacuna Antigripal Adulto. También se encontraron dosis de Prevenar 13, Sabin Oral, Antipoliomielítica, Anticólera, y DPT-A, entre otras.



“Yo estoy súper incómodo con esto. Me da tristeza, no es bueno este pase de facturas en la situación que estamos viviendo”, dijo el ex ministro de Salud macrista, Adolfo Rubinstein.

En sus redes sociales, Ginés González García sostuvo que esto implica que “millones de personas que por desidia quedaron sin acceso a un derecho fundamental como son las vacunas, poniendo en riesgo la salud individual y colectiva” y se comprometió a “reconstruir la salud pública y garantizar los insumos necesarios para cuidar a todos los argentinos y argentinas“.

Sin nombrarlo directamente, el actual Ministro de Salud lanzó fuertes críticas a apuntó contra el ex ministro de Salud devenido luego en secretario, Adolfo Rubinstein.