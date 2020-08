Roque Presentado, de 67 años, construyó una “Biblioteca Popular” abierta para las más de 100 familias locales con chapas, maderas viejas y pedazos de cartón en Ministro Rivadavia. Su casa tiene unas 60 hectáreas, en donde se dedica también a la huerta.

“Un lápiz y un cuaderno son mucho mejor que un cuchillo en la mano. Porque podés decir lo que sentís sin lastimar a nadie“, afirma el bibliotecario en diálogo con el diario La Nación. En el contraste de las casillas y las calles de barro que se mezclan con los jardines de la casas, Roque se transformó en un referente.

“Mi sueño es tener internet, porque los chicos podrían buscar mucha información“, cuenta y agrega que “hay muchos analfabetos, y por no saber leer les quitan las tierras“.

Fotografías de

Santiago Filipuzzi.

En un terreno aledaño a la biblioteca, el vecino de Ministro Rivadavia tiene un invernadero donde siembra acelga, tomates y lechuga que vende en un puesto en el pueblo, y son su principal alimento. Tiene siete hijos y esposa.

A los niños les enseña dos cosas: la importancia de los libros y de trabajar la tierra. “Saber que podés producir tu propio alimento, pero también preguntarte, qué somos, hacia dónde vamos“, dice.

“No tenés idea lo que siente un hombre cuando le dicen ‘firme aquí’ y no podés porque no sabés. Te preguntás: ¿qué hago?“. Roque lo vivió en carne propia: recién a los 14 supo escribir y leer. A los 18 años fue a la escuela primaria. “Los libros son un alimento, porque son enseñanza”.

Su biblioteca se sigue construyendo con mucho amor y voluntad, abriendo posibilidades para esas familias que encuentran allí un lugar para pensar y pensarse. Para contactarse o hacer donaciones se puede escribir al correo: juanpgomez2004@gmail.com.