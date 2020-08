Los cortes de luz en el Conurbano Sur aún no tienen una respuesta satisfactoria por parte de la empresa Edesur. Muchos son los vecinos y vecinas que tiran alimentos echados a perder, no pueden bañarse o directamente no pueden vivir, como es en el caso de las personas electrodependientes, aquellas que necesitan la electricidad para seguir viviendo.

En este sentido, el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes, Mauro Stefanizzi, afirmó que la situación de las personas que dependen aparatología eléctrica para vivir es “angustiante” y cuestionó a la empresa que se encarga de distribuir este servicio básico.

“Hay muchos reclamos por corte de luz prolongados y esto atenta contra la vida, y se agrava con la pandemia”, afirmó Stefanizzi, en diálogo con Radio Urbe FM 97.3.

En cuanto a las respuestas que da Edesur, el presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAE) explicó que “aseguran que hace inversiones y que la cantidad de cortes disminuyó”. Y sobre esto contrapuso: “Son números y dichos de fantasía frente a las denuncias que tenemos”.

“Los trabajadores de Luz y Fuerza nos desmienten que la empresa esté inviertiendo”,añadió Stefanizzi, quien consideró que “si la empresa Edesur no invierte, se tiene que ir”.