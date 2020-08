Franco Daniel Martínez, de 21 años, no aparece desde el jueves 23 de julio, cuando desapareció en la localidad de Villa Albertina, en Lomas de Zamora. La familia y los vecinos se manifestaron en Tribunales de esa localidad para exigir la aparición con vida luego de 11 días de no tener conocimiento sobre su paradero. También repudiaron el trabajo de la fiscalía ya que consideran que “fue lento” y “no alcanza”.

“A Franco no se lo pudo haber tragado la tierra, él no tiene conflictos con otros y no hay posibilidades de que se haya ido por su cuenta. Tenemos un Estado ausente porque nadie nos da una explicación sobre lo que le podría haber pasado“, denunció Lisette Martínez, la hermana del joven, a Diario Conurbano.

Los cercanos del joven se movilizaron ayer a las 12 del mediodía desde Itatí y Camino negro hasta los Tribunales de Lomas de Zamora , la Unidad Fiscal N° 16, donde se encuentra radicada la causa, y terminar en Puente La Noria.

Franco se fue de su casa el jueves 23 de junio y su familia hizo la denuncia 48 hs después para que comience a ser buscado. A pesar de la espera, la familia alertó que recién luego de 11 días dispusieron a los perros de búsqueda y aún no se intervino el celular. Además exigen que se designe el caso a una fiscalía especializada en búsqueda de paradero ya que la fiscal que tiene a cargo la investigación se dedica a violencia de género.

Franco dijo que iba a la casa de un amigo, pero nunca volvió y tiene su celular apagado.

En un principio, la familia de Franco pensó que el joven podría haber sido detenido ya que no tenía un permiso para circular pero luego comenzaron a sospechar sobre un posible robo. Al no encontrarlo en la comisaría, pensaron que podría estar en algún hospital pero tampoco fue encontrado en los de la zona.

“Estamos desesperados. Ya no están buscando a mi hermano con vida porque pasó más de una semana. Al no hacer su trabajo como corresponde, nos obligan a romper la cuarentena para visibilizar el abandono sobre el caso”, argumentó la hermana de Franco Martínez.

Quienes tengan información pueden comunicarse a la comisaría de Puente La Noria al 4290-4184; al Centro de Atención al Vecino 0800-122-5662; o al Centro de Protección Urbana 4244-6882/0748.