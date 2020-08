A la pregunta de si es posible bailar la pena, las músicas de las provincias responden que sí desde hace mucho tiempo. Pero también lo hacen desde las ciudades quienes se propongan alegrar haciendo de su historia y sus fracasos, de su impronta y de su locura, de sus desencuentros y de sus pasiones un baile colectivo donde otros hubieran escrito un epitafio.

En ese camino de cantar sin dejar de bailar está Tangatunga, la banda que tiene su núcleo creativo en Rafael Calzada, la base operativa de su líder, letrista, compositor y cantante, Bristian, con esa B larga como la galera que usa en el escenario sin que se le caiga a pesar del frenesí.

“El primer disco lo hicimos con mucho entusiasmo. Pero nos dimos cuenta luego de que había cosas que las hacíamos mal. Ahora, tras varias giras por el exterior, por la Costa bonaerense, pusimos en jaque a la banda para tener que poner más de lo que parece que podés. El compromiso tiene que ser al 100 por 100. Por eso el disco nuevo se llama En Jaque”, le dice Bristian a Brown On Line.

Luego de cinco años de rodar por aquí y por allá los Tangatunga se disponían a lanzar su segundo disco, pero, pandemia mediante, rebobinaron: dejaron de grabar lo que iba a ser un disco para sacar en septiembre y largan un tema cada 15 días. “En diciembre tendremos el disco completo”, dice el frontman de Tangatunga.

“Tangatunga” es una banda con integrantes del sur del conurbano, pero con foco en Rafael Calzada.

Disco nuevo, vida nueva

Qué sale de Kapanga, Caligaris, Los Auténticos Decadentes, Los Calzones Rotos, Los Tulipanes. Sale una mezcla, de ritmos, de sonidos y de letras para un nombre: Tangatunga, onomatopeya que han vuelto grupo musical a partir de una confluencia de ritmos que intenta ser uno, sonando en letras propias, con una explosión escénica alegre y arrasadora.



“En jaque” hace referencia a las idas y vueltas del grupo, a los momentos complejos en que quieren tirar la toalla y dedicarse a mirar las estrellas o lanzarse en cuerpo y alma a la música. “Es un discazo”, dice Bristian del disco que viene o que está siendo de a poco, lanzado en cuentagotas quincenales a través de las redes del grupo.



“En este disco se nota el cambio musical: tiene mucho detalle en la composición, está visto desde otro lado, trabajamos con profesionales en cada parte del disco, desde la grabación hasta el diseño. Nuestro sueño es poder ser reconocidos como banda y poder vivir de la pasión. Hoy trabajamos de otra cosa para poder trabajar de lo que nos gusta. Sería lindo sonar cada vez en más lugares”, se ilusiona Bristian.

-¿Qué análisis hacés de la música de hoy?

-Hoy no está la posibilidad de escuchar bandas que no están dentro del negocio de la música. Si hoy Tangatunga se encuentra afuera es porque tal vez no le sirve a un negocio que está armado. Pero la que termina eligiendo siempre es la gente. En este disco estamos en un momento distinto; ya no queremos pegar un tema sino que empezamos a escribir lo que realmente queremos.

Más información:

https://www.instagram.com/lostangatunga/

https://www.youtube.com/c/lostangatunga/featured