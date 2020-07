El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) detectó irregularidades en el cálculo de multas a favor de las empresas Edesur y Edenor y en perjuicio del Estado en el marco del acuerdo económico celebrado en 2019. La causa judicial investiga al ex secretario de Energía de la gestión anterior, Gustavo Lopetegui y al ex titular de la secretaria de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación, Juan Antonio Garade.

La denuncia había sido motorizada por el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade. Los acusaba a ambos por el acuerdo mediante el cual se le condonaron miles de millones de pesos en multas a las empresas Edenor y Edesur, dinero que debía ser abonado a los usuarios a razón de $ 7.000 por cada consumidor de luz.

El diputado Tailhade denunció que el gobierno de Mauricio Macri les condonó a las empreas concesionarias multas por 35 mil millones de pesos y las redujo a 7 mil millones. También les permitió computar esos montos a “futuras inversiones”, en lugar de devolverles dinero a los usuarios damnificados por mal servicio.

Información oficial del Ente Nacional Regulador de la Energía.

En el acuerdo firmado el 28 de febrero de 2019 por el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne, la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, las partes consideraron necesario que se dé una solución integral a los reclamos pendientes entre el Estado nacional y las concesionarias.

Dos meses después, Lopetegui y Garade acordaron con Edenor y Edesur que los montos de las penalidades por Apartamientos de la Calidad del Servicio con destino a usuarios, impuestas por el ENRE a las concesionarias, se destinen a “inversiones adicionales” para el período 2017-2021.