Este lunes, Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, de quien no se no se tienen noticias desde hace 89 días tras salir de su casa en la localidad de Pedro Luro, pidió este lunes que la policía le “entregue el cuerpo” de su hijo “esté como esté”, ya que después de tanto tiempo no cree que esté con vida.

Tras confirmar que mantuvo una comunicación con el presidente de la Nación Alberto Fernández y con el gobernador provincial Axel Kicillok, la mujer aseguró que está “convencida” que los policías “han mentido y metido testigos falsos” y que “serán ellos mismos los que dirán donde está el cuerpo” de Facundo, “porque a esta altura no creo que esté con vida”.

“Ellos me tienen que entregar el cuerpo, esté como esté y esté dónde esté“, reclamó Cristina Castro en declaraciones a Radio Provincia.

Además, Castro les explicó sus cuestionamientos al fiscal federal de Bahía Blanca que tiene a su cargo el expediente, Santiago Ulpiano Martínez, de quien dijo que “quiere desviar la investigación”.

“Yo tengo la certeza de que a mi hijo lo desaparecieron entre (las localidades de) Mayor Buratovich y Teniente Origone”, afirmó la mujer, quien reclamó que “la policía bonaerense de Villarino me tiene que devolver a a mi hijo y es la que tiene que estar detenida y es lo que le he exigido al Presidente como mamá de Facu y como argentina”.

“El gobernador ha estado muy predispuesto a ayudar y dilucidar todo esto”, precisó.

Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.

Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y desde ese momento nada más se supo de él