“Sonrisas por Mell”. Así decidieron nombrar los amigos y la familia de Melisa Tuffner, víctima de femicidio en 2015, a la plaza de su barrio en Glew. “Es un orgullo para mí y para mi familia todo lo que se dio después de su desaparición física. Mell era amor. Esto es una forma de devolverle todo lo que ella le brindó a la gente que conoció”, cuenta orgullosa Lorena Tuffner a Brown On Line, la hermana de Melisa Tuffner.

“La iniciativa nació por parte de un amigo de Mell hace algunos años. Cuando se empezaron a construir varios espacios verdes en Almirante Brown pensamos “estaría bueno que la plaza tenga el nombre de Meli”“, explica Lorena y agrega: “es muy movilizador. Estoy orgullosa de todo lo que hizo mi hermana en su corta vida“.

Melisa, joven militante comprometida con la realidad social de los barrios, tenía 22 años cuando el 19 de julio de 2015 se dirigía al centro cultural el Gringo Viejo, de Glew. Después de pasar por allí, tenía previsto encontrarse con su familia en la cancha de Temperley, equipo del cual era hincha. Sin embargo, nunca llegó al centro cultural. Un grupo de vecinos la encontró desvanecida en el cruce de Ascasubi y Gutiérrez, a seis cuadras del lugar adonde iba. Murió tres días después.

Movilización en pedido de Justicia por Melisa Tuffner, octubre 2017.

“Que una plaza tenga su nombre no es poca cosa. Es el trabajo de mucha gente detrás que materializa la lucha en contra del machismo, de un mundo patriarcal. A Meli la mataron por ser mujer. Es así. Esto es una forma de manifestar que tenemos que terminar con esto, que no tiene que pasar más, que no tiene que haber otra Melisa”, reclama desde lo más profundo Lorena Tuffner, que recuerda a su hermana con mucho orgullo y admiración.

La familia de Melisa, sus amigos y conocidos, participaron de varias manifestaciones para visibilizar la violencia machista de la cual la joven militante fue víctima: “realizar eventos a beneficio, la creación de un mural, las marchas por Ni Una Menos, ahora el nombramiento de la plaza, son situaciones que nos dan fuerzas para poder continuar”.

“En todas sus fotos ella siempre está sonriendo“, recuerda Lorena. “Pensamos que era la mejor forma de homenajearla, tributo a esa hermosa sonrisa que tenía. Cada evento que hicimos por ella fue “Sonrisas por Mell”. Para concluir, Lorena Tuffner remarca que “a pesar del dolor, queremos transformarlo en amor, porque Mell era eso“.

La causa de Melisa Tuffner

En 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 condenó a 24 años de prisión a Oscar “El Buey” Sosa por el femicidio de Melisa Tuffner. Los jueces Nicolás Amoroso, Gustavo Ramilo y Alejandro Garlata consideraron que Sosa es penalmente responsable por “homicidio simple”. La condena tuvo un año menor a lo solicitado por la fiscalía.

El femicida había acompañado a la familia en las marchas pidiendo justicia y se entregó a la policía un día después de darle el pésame a su padre.