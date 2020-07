El Hot Sale es una iniciativa organizada por la CACE (Cámara Argentina de Comercio Electrónico) que brinda una gran cantidad de ofertas y descuentos de las principales tiendas online de Argentina. En su séptima edición, este Hot Sale 2020 tendrá lugar los días

27, 28 y 29 de julio.

Participarán 710 marcas, lo que supone un récord en la cantidad de empresas en 10 categorías: Electro y Tecno, Indumentaria y Calzado, Viajes, Muebles, Hogar y Deco, Deportes y Fitness, Bebés y Niños, Cosmética y Belleza, Automotriz, Alimentos y Bebidas y Varios.

La indumentaria tendrá una buena liquidación de invierno, al igual que hogar, mientras que en electro los días adicionales podrían haber ayudado a recomponer stocks, aunque no es algo solucionado ni regularizado. “Va a haber productos, pero más selectos por categoría. No creo que haya una explosión de oferta de electro”, consideró el director director institucional de la CACE, Gustavo Sambucetti.

“Lo que va a haber es mucho vuelo internacional, tanto para vacaciones de verano como el invierno del año que viene (o sea, el verano de Estados Unidos y Europa), con precios muy competitivos y mucha cuota y con la particularidad de la flexibilidad. Es decir que, si por algún motivo no se puede viajar, se pueda cambiar sin penalidad el vuelo. Con lo cual eso va a darle cierto impulso a la industria que, obviamente, viene muy golpeada”, agregó Sambucetti.

Por último, Sambucetti dijo que los eventos que tuvieron lugar en otros países como en Chile, Colombia y Perú fueron más exitosos que las ediciones de 2019 y hubo crecimientos de marcas de consumo masivo y cosmética y belleza, como ya había sucedido en la Argentina el año pasado.