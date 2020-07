El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, dijo hoy que el Gobierno Nacional “no va a encubrir a las fuerzas de seguridad. No habrá impunidad para nadie”, disparó el funcionario, respecto de la posibilidad de que las fuerzas de seguridad estén involucradas en la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años visto por última vez el 30 de abril pasado cerca de la ciudad de Bahía Blanca.

“Les caerá todo el peso de la ley”, avisó Pietragalla, pidió que se investigue el caso como “desaparición forzada”. Y dijo que el Gobierno que integra “no va a recibir a ningún policía que dispare por la espalda”, en referencia al gobierno anterior, que recibió al policía Chocobar tras matar por la espalda a un ladrón armado con un cuchillo.

“No hay habilitación política a actuar de esta manera y vamos a responder con todo el peso de la ley, en caso de que se confirme que hubo actuación policial”, dijo el funcionario al ser consultado sobre ese caso en una entrevista que concedió a la radio online FutuRöck y más tarde al canal C5N.

En ese marco, Pietragalla Corti señaló que, “lamentablemente, la violencia institucional existe y no tiene escudo político”, aunque puso el acento en que la actual gestión de Gobierno no la avalará sino que “trabajará en contra de la violencia institucional” sin “ninguna duda ni prurito”.

“La diferencia está en que nosotros no vamos a recibir a ningún policía que dispare por la espalda”, aseguró en referencia a la ocasión en la que el expresidente Mauricio Macri, en 2018, recibió en la Casa de Gobierno y expresó su felicitación al procesado policía Luis Chocobar, quien, vestido de civil, y tras un asalto a un turista estadounidense en La Boca, disparó por la espalda a uno de los agresores mientras huía.

En contraposición con esa postura, Pietragalla Corti destacó: “Todos los que estamos en este Gobierno pensamos de esa manera; casos, lamentablemente va a haber, pero hay que reducir esos casos con política y herramientas”.

En particular sobre la desaparición de Astudillo Castro, el joven permanece desaparecido desde que el 30 de abril pasado partió desde la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia Bahía Blanca, Pietragalla Corti señaló que el 3 de junio pasado “se hizo la denuncia penal por desaparición forzada, vinculando la posibilidad de que las fuerzas (de seguridad) hayan tenido algo que ver y eso se está investigando”.

“Desde el primer día nos pusimos en contacto con la familia, la provincia de Buenos Aires también y el gobernador Axel Kicillof habló con la madre. Todo el Estado está poniendo las herramientas y se pone del lado de la familia”, subrayó el secretario de Derechos Humanos.

“Todos y todas queremos saber qué pasó con Facundo; no tenemos ninguna duda ni prurito. Esto no puede pasar en nuestras gestiones, nos preocupa y nos duele. No es un tema más de agenda; tenemos una preocupación grande porque nosotros venimos a trabajar en contra de la violencia institucional”, resaltó el funcionario.

Agregó que en lo personal, “como diputado vengo trabajando desde hace más de 10 años a estos temas” y que “porque ahora tengamos responsabilidad en la gestión, no vamos a mirar para otro lado, es una problemática y una deuda de la democracia”.