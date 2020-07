View this post on Instagram

#CASUALMENTE Nominado #MejorAlbumArtistadeTango @premiosgardel #GARDEL2020 #HernanLucero @ultrapopmusica @juanblascaballero @rodrisujodoles @marianalaurabianchini @franco.luciani.armonica @gonzalo_aloras @matiromeromusica @tanhisima @_xavimartin_ @jpnavarrotango @soysanjuanina @tutehumor @estudiosionok @robertoquinteros.prensa #portuguesdasilva @fernandolanfranco_ @delfenar