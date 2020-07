En la actualidad muchos artistas se reúnen mediante distintas plataformas digitales para cantar desde sus casas y así recaudar fondos para distintas ONG y además dar un momento de entretenimiento a aquellos que deben confinarse por el aislamiento social y preventivo durante la pandemia de Covid-19.

Estas acciones tienen su origen un 13 de julio de 1985, cuando se produjo la mayor reunión de artistas de rock en un mismo evento: el Live Aid, un festival que tenía como objetivo recaudar dinero contra la hambruna en países africanos como Somalia y Etiopía. Un acontecimiento que fue visto por 3000 millones de personas alrededor del mundo y fue bautizado como el Día Mundial del Rock.

El evento se realizó de forma simultánea en Londres y Filadelfia, aunque fue seguido en más de 70 países. Música en vivo durante 16 horas en los que no faltó nadie: Queen, The Who, Led Zeppelin, U2, Mick Jagger, Eric Clapton, Paul McCarney, Phil Collins, David Bowie y mas de 60 artistas.

La recaudación superó los 100 millones de dólares, el concierto fue retransmitido en directo vía satélite en más de 72 países y fue uno de los eventos musicales más vistos en todo el mundo.

La gran participación de artistas logró que el evento resultara un gran éxito y marcara parte de la historia musical considerándose hasta el día de hoy como el evento musical más grande del siglo XX, mostrando al mundo que la música podía crear conciencia y ayudar a la gente que pasa un mal momento a causa de enfermedades, pobreza, guerras o catástrofes naturales.