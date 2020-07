El ex Director Técnico de Brown de Adrogué y del Club Villa Calzada Vicente Cristófano murió ayer a los 68 años como consecuencia de haber contraído coronavirus. El conductor técnico permanecía internado en un centro de salud luego de recibir el diagnóstico positivo de Covid-19.

El Chivo, como se lo conocía, condujo al Tricolor en distintas etapas. Se recuerda especialmente la campaña 1999/2000 en que lo sacó campeón de Primera B 99/00, tras derrotar a Berazategui en la cancha de Banfield, un equipo que injustamente no obtuvo al ascenso porque ganar el campeonato sólo daba derecho a un lugar en la semifinal de un Reducido.

“El Club Atlético Brown de Adrogué envía su más sentido pésame a familiares y amigos de Vicente, una persona que dejó su huella en la institución”, postearon desde el club de Adrogué.

“Los que conocimos a Vicente sabemos la gran persona que fue”, escribió el ex jugador del Tricolor Gastón Grecco. Fabián Salvatierra, ex jugador, ex ayudante de campo de Pablo Vico y actual DT en las inferiores de Temperley lo recordó así tras haber sido dirigido por el Chivo: “Un gran, gran tipo. Llegaba temprano, preparaba todo y siempre te educaba”, dijo.

El Gran DT. “Un gran tipo”, dijeron sus ex dirigidos. Vicente también dejó su marca en el Club Villa Calzada.

“El Club Atlético Brown de Adrogué fue una institución muy querida por él y que seguía siempre. El fútbol, saben, fue la pasión de su vida, además de su familia, y el Trico ocupó un lugar muy especial”, escribió su hijo Roberto en su perfil de Facebook.

También en Calzada

Cristofano dejó su marca también en Calzada. Desde 1977 hasta 1983 Cristófano se hizo cargo de las infantiles del Club Atlético y Social Villa Calzada, donde dirigió por ejemplo a Fernando Redondo. “Formó un grupo humano difícil de igualar”, dijeron desde el club.

“En esta etapa logró obtener varios campeonatos con diferentes categorías para nuestra institución. Dirigió la selección policial en el campeonato sudamericano en representación de Argentina en Ecuador. Cabe destacarse las cualidades tanto humanas como deportivas de este socio. La Comisión Directiva, socios y amigos del Club Villa Calzada acompañan a su familia en este difícil momento, recordándolo siempre”, dijeron desde la institución.