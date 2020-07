Hace una semana un grupo de senadores del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley para regular a través de la AFIP las distintas actividades económicas que los influencers desarrollan en redes sociales.

Con la creciente demanda de las tiendas virtuales, y el manejo particular de la empresa Nu Skin y modelos con la venta de productos para el cuidado del rostro, el proyecto de ley busca ser “de aplicación a toda persona humana o jurídica que realice actividad de influenciador o influencer en las redes sociales ejecutando servicios de publicidad digital, con domicilio legal o con residencia continúa de al menos 2 años en territorio nacional”.

“La publicidad constituye un núcleo central alrededor de la cual gira la economía, es el medio idóneo que permite la agilización del mercado. Muchas veces con el propósito de aumentar las ventas o de instalar un producto nuevo en el mercado, el oferente puede practicar una publicidad engañosa o abusiva“, indica el proyecto de ley.

La iniciativa fue impulsada por la senadora nacional por San Juan, Cristina del Carmen López Valverde, del Frente de Todos. El proyecto destaca que “el Estado debe proteger los derechos del consumidor consagrados en nuestra normativa legal y velar por evitar que la publicidad en ningún caso distorsione los valores propios de una sociedad democrática: que no discrimine, que no promueva la violencia, que informe adecuadamente sobre bienes y servicios, que no agreda, que no ataque las buenas costumbres y la moral social, entre otras posibles situaciones negativas en las que la publicidad puede incurrir“.

La Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), hizo una clasificación de los influenciadores en función del número de seguidores. Nano Influencer los que cuentan entre 3286 y 8611 seguidores; Micro Influencer entre 8.611 y 96.111 e Influencer entre 96.111 y 575.000. Finalmente se encuentran las celebrities, para lo cual es necesario contar con más de 575.000 de seguidores en las redes sociales.

