La humorista y conductora televisiva Lizy Tagliani, oriunda de Adrogué, anunció que dio negativa la prueba que le realizaron para saber si aún seguía contagiada de Covid-19 y anunció que ya no tiene síntomas a poco más de una semana de su diagnóstico positivo.

“Estoy con mis perros, muy emocionada, destejando que me dio negativo el hisopado. Me dijo la doctora que me hará un análisis de sangre para saber si generé los anticuerpos. igualmente sigo en un mi casa, pero muy contenta”, contó en el noticiero de Telefé, canal en el cual conduce “El Precio Justo”.

De este modo, Tagliani, que nunca tuvo síntoma alguno del virus, está considerada de alta y libre de contagios luego del cambio de protocolo. “Si pasan 10 días desde que de un test da positivo y en los últimos tres no tuvo síntomas, el paciente está considerado de alta”, explicó Daniel López Rossetti, médico.

“Cuando me extraigan sangre sabré si puedo donar plasma”, dijo la humorista desde su cuenta oficial de Instagram, desde donde agradeció a sus vecinos por llevarle comida a su casa, darle aliento y llevarles regalos en su cuarentena.