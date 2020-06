El aislamiento social preventivo y obligatorio establecido para combatir la Covid-19 cambió nuestra vida y este Día del Padre no será la excepción. Aunque más de la mitad del país podrá celebrarlo en familia, no es el caso del AMBA, donde quienes no conviven con sus padres, deberán celebrarlo de una manera distinta a lo que estamos acostumbrados.

Desde “desayunos a domicilio”, envío de regalos, hasta saludos y almuerzos por Zoom, las nuevas formas de festejar este día son infinitas y a pesar de la cuarentena, podrás agasajar a tu papá con estas ideas que te regalamos desde Brown OnLine.

–¡Arriba las manualidades!

Los más chicos son los principales autores de manualidades “para papá”, dibujos, plastilinas, hasta cosas mas elaboradas, hechas con el corazón. Aunque también los grandes pueden participar y homenajear a su padre con un regalo único e inigualable, ni mas ni menos que hecho por tus propias manos.

Videollamada por Zoom.

-Comida para papá

Aunque sigamos en cuarentena, hay varios restaurantes o locales de comida que hacen delivery y esta también es una gran oportunidad para sorprender a papá en su día enviándole su comida preferida. Pero si viven juntos, armar un desayuno sorpresa es una gran opción para despertarlo con una sonrisa.

-Compartir desde lejos

El hecho de no poder estar cerca no nos impide vernos y festejar, la tecnología nos ayuda a extrañarnos menos y a compartir charlas, comidas y risas con nuestros seres queridos. Para este día tan especial una buena idea es pasar un rato con nuestro padre a través de Zoom o mediante una videollamada.

-Regalos de siempre

Si bien son muchos los comercios que siguen con sus persianas bajas, emprendedores y negocios venden sus productos de manera online y si te hicieron un pedido especial para este día podes comprarlo en las tiendas web de diferentes comercios. Además si te acordaste tarde, la cuarentena y los envíos pueden ser una buena excusa.