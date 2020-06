Daiana Castillo fue víctima de un asalto junto a dos amigos este fin de semana en Lomas de Zamora. Terminó hospitalizada y, tres días después, la joven de 22 años murió por una fuerte infección que contrajo en el hospital, al que su mamá acusa de negligencia.

El robo ocurrió cuando Daiana y una amiga repartían pedidos de ropa, modalidad adoptada a raíz de la pandemia de coronavirus, en una moto de un amigo. Cuando regresaban a sus domicilios, los interceptó un Volskwagen gris con cuatro personas armadas en la esquina de Puerto Argentino y Espronceda, Villa Centenario.

Daiana iba sentada detrás y cuando los interceptaron “voló contra el cordón”, explicó Marilú y contó que su amiga quedó tirada en el piso. De acuerdo con el testimonio de testigos y de la víctima, el auto retrocedió y pasó dos veces por arriba de las piernas de la víctima.

Lugar del accidente.

La joven fue trasladada al Hospital Gandulfo, donde la encontró cerca de las cinco de la mañana Alicia Cáceres, su mamá, quien denunció que la halló “más muerta que viva” en una camilla en los pasillos. “Nadie la atendía. Tuve que pelear con todo el mundo”, aseguró a Diario Conurbano

“Cuando llegó la cirujana, no le limpió la herida. Ella estaba llena de barro, le hizo los puntos así y me dice ‘llevatela’”, expresó la mujer. Tras recibir el alta, Daiana parecía estar en buen estado de salud, pero con el correr de las horas fue empeorando.

“La ginecóloga le corta los puntos y me pregunta: ‘¿quién le hizo esto?, ¿quién es la asesina que le hizo esto?’. Me dijo que le iban a hacer una tomografía, que estaba con una infección muy grande y estaba grave”, reveló la mamá.

“A las 10 de la noche entró en cirugía, salió a la madrugada, y cuando estaba reaccionando viene uno y me dice que no podía respirar y la tenían que dormir porque estaba grave. Me dijeron que la entubaban y que me preparara para lo peor”.

El sábado, efectivos de la Comisaría 7 de Villa Centenario detuvieron a un joven de 19 años, conocido como “Anquito”, en una casa de Lomas de Zamora.

De acuerdo con lo que trascendió, el arma tenía pedido de secuestro por un homicidio ocurrido en marzo en Lanús. La causa por “robo agravado, homicidio, tenencia ilegal de arma y encubrimiento” quedó ahora en manos de la UFI N° 4 de Lomas de Zamora, a cargo de Silvina Estévez.