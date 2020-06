El presidente Alberto Fernández se mostró partidario de “restringir” la utilización del transporte público y las salidas a correr autorizadas por el gobierno porteño, tras expresar su “preocupación” por la concentración de gran cantidad de personas que esta semana se vio en parques y plazas de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la flexibilización del aislamiento.

“Cuando los canales de noticias transmitían cómo estaba Palermo, le escribí a Horacio (Rodríguez Larreta) y le dije: Che, Horacio, esto así no funciona.”, contó el Presidente en diálogo con Radio 10, al tiempo que aseguró que van a “seguir trabajando juntos” y “tomar decisiones ya sobre este punto porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. No queremos que se enferme la gente”.

En declaraciones a Radio 10, el presidente consideró que la pandemia de coronavirus “ha tomado un ritmo de contagios que debe preocuparnos” en lugares como el AMBA, donde, advirtió, se ve un “relajamiento social” peligroso.

El mandatario además recalcó que tiene “mucho cuidado” y toma las precauciones necesarias para evitar contagiarse el virus, pero lamentó que haya “una campaña que lo que busca es hacerle sentir a los argentinos que el Presidente no respeta lo que le pide a la gente que respete”.

En ese sentido, dijo que “circulan infinidad de fotos que no son del momento en que dicen que son”, en las que se pretende mostrar a Presidente sin guardar distancia social en sus recorridas, pero recalcó que “no es así”. “Por nuestras funciones, que tenemos que recorrer y cruzarnos con gente, el riesgo se potencia. Pero tomamos todas las cautelas del caso”, completó.



Consultado sobre si le preocupaba la aceleración de contagios registrado en los últimos días, principalmente en la zona AMBA, respondió: “Sí, mucho” y contó que así se lo hizo saber al gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque nota que “algo que no está funcionando”.



“Entre las razones del aumento de casos, señaló dos fenómenos: “La detección rastreo y aislamiento” que “explica el aumento de casos, porque se están descubriendo asintomáticos”, por un lado, y, por el otro, el “relajamiento social, porque la gente piensa que esto ya pasó y no pasó nada”.



“En la Ciudad piensan que en un problema de los barrios de emergencia y no es verdad, está distribuido en todos los barrios”, sostuvo el Presidente, que repitió que “la única solución que la medicina conoce es la cuarentena”.



“Hay que tomar medidas ya, hay que revisar algunas medidas, yo sería partidario de restringir más el transporte público, y esas salidas recreativas a correr y poner más controles que me parece que no los hay suficientes”, indicó Fernández. “Hay que ser cuidadosos, vamos a seguir trabajando juntos, el problema no es de Horacio, ni de Axel, es nuestro”, dijo el Presidente.

También consideró que “el problema no está tanto en la apertura de un negocio o de otro, sino en la salida generalizada de gente y eso es lo que hay que tratar de ver cómo se contiene”.



Para Fernández “no es verdad” que si se liberan actividades la economía cae menos, por que el problema no es la cuarentena, es la pandemia.