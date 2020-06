View this post on Instagram

Me reuní con los representantes de #TrenesArgentinos @ricardolissalde, de Infraestructura; @marinucci.martin, de Operaciones, y @contrerasdamiok de Trenes Argentinos Capital Humano, para analizar el proyecto de #TrenUniversitario El objetivo es construir un acceso ferroviario desde la estación Juan XXIII, del ramal Temperley – Haedo, hasta nuestro campus en la @unlzoficial . Esto facilitaría la accesibilidad de quienes vienen a nuestra Universidad desde la zona oeste, pero también desde otros partidos vía Temperley. #ComunidadUNLZ