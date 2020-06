La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó esta tarde el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena para conocer las pruebas de escuchas y persecuciones ilegales del gobierno de Mauricio Macri contra más de 400 funcionarios, periodistas, familiares y empresarios.

“La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri utilizó narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno, y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes“, aseguró la vicepresidenta en un video que publicó en sus redes sociales.

“Increíble. El Estado argentino contratando narcotraficantes. Y pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos los argentinos y argentinas que venían a combatir el narcotráfico. ¡Dios mío! ¡Cuánta mentira y cuánto pero cuánto cinismo, por Dios!”, agregó.

La causa del espionaje ilegal fue denunciada por la nueva titular de la AFI Graciela Caamaño, quien encontró todo el material. La investigación está en plena vigencia y releva un presunto mecanismo ilegal del gobierno anterior tejido entre la Agencia Federal de Inteligencia y narcotraficantes de Lomas de Zamora que perseguían e investigaban a determinadas personas.

Cristina Kirchner es una de ellas: en la lista aparecen intendentes como Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, elegido por el mismo Macri, Carlos Rosenkrantz; el jefe porteño Horacio Rodriguez Larreta; el periodista Luis Majul, y hasta la propia hermana de Macri Florencia Macri y su novio Salvatore Pica.

Se suman empresarios, académicos y dirigentes de organismos no gubernamentales. Sus nombres aparecieron en fichas con datos personales halladas en una caja fuerte de la Agencia Federal de Inteligencia.

También fueron espiados camarógrafos, trabajadores de prensa y reporteros que participaron de la cobertura del G20 en 2018. El material, que Caamaño presentó este lunes como prueba de la denuncia, fue hallado a fines de enero en una caja fuerte y estaba contenido en tres sobres que tenían las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.

Las fichas de seguimiento ilegal constan de un análisis sobre las redes sociales de cada espiado, los temas sobre los que hablaba y comentaba, las personas a las que seguía, fotografías, correos electrónicos y videos.

En 2009 Mauricio Macri también fue denunciado por espionaje ilegal en la Ciudad de Buenos Aires, pero resultó sobreseído a los pocos días de asumir como presidente de la Nación en 2015. Las escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires reveló una estructura de espionaje paraestatal, con escuchas telefónicas ilegales que para fines personales.

“Siempre me pregunto qué hubiera pasado si la Corte hubiese tomado medidas y sancionado a los responsables. Es probable que esta causa no hubiera existido, y un montón de ciudadanos y ciudadanas no hubieran sido ni espiados, ni escuchados, ni sufrido atentados. En fin: de aquellos lodos, estos barros“, finalizó Cristina en el video que publicó.