Un hombre de Calzada que trabaja en la fábrica de vidrios Cattorini Hermanos ubicada en Quilmes se contagió de coronavirus en el trabajo y dos de sus hijas están internadas en el Hospital Oñativia esperando los resultados. Comenzo con fiebre y tos pero el médico de la fábrica le decia que siga yendo a trabajar.

El cuadro empeoró, lo internaron y dio positivo de Covid-19. En su casa vive con su mujer y nueve hijos, una de ellas paciente concológica de leucemia. Dos de sus hijas, de 19 y 17 años comenzaron a tener síntomas y ahora están esperando los resultados.

“Mi marido estuvo 14 dias enfermo en casa y supuestamente en medico de la fábrica le dijo que era una gripe normal y lo medicó. En la fábrica ya hay casos de coronavirus“, cuenta su mujer, Cristina. “Pero cada cada vez empeoró. Lo internamos y dio coronavirus positivo. Antes de ayer se llevaron a mis dos nenas que estan internadas en el Oñativia. Tenian mucha fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, ronchas en el pecho“.

“Tiene compañeros que están con respirador. Yo le dije a mi marido que se fije porque cada vez venía peor. Tenia mucha fiebre, no quería comer. Habrá bajado entre 8 y 10 kilos. El médico lo mandaba igual a trabajar. Ya pasó cuatro días de internación de él y no tuve ningún llamado de la fábrica“.

Cristina se comunicó con la fábrica Cattorini Hermanos: “Hablé con el médico y me dijo “mire señora yo hice bien mi trabajo y si pasó eso con su marido yo no tengo la culpa”. Y que si yo tengo otra queja que me comunique con recursos humanos. Me comuniqué y les dije cómo puede ser que haya pasado esto. Y me dijeron que hable con el médico que me iba a pasar con la art“, explica indignada la mujer del trabajador.

“Nosotros quedamos abandonados, nadie viene y me dice nada. Yo le dije que si le pasaba algo a mis hijas iba a hacer esto público. Y me contestó usted haga lo que quiera. Publiqué en Facebook mi problema y ahí me mandaron una ambulancia para que puedieran testear a mis hijas que tenían síntomas”, concluye Cristina en diálogo con C5N.

La familia vive a siete cuadras de la fábrica Cattorini Hermanos y esperan los resultados de sus dos hijas mientras el trabajador está internado con el tratamiento correspondiente.

