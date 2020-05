Un grupo de 15 trabajadoras monotributistas del sector de cirugías de la Clínica IMA de Adrogué denunciaron que llevan tres meses sin cobrar. “Desde el 20 de marzo que comenzó la cuarentena nos cortaron el trabajo a todas. Somos 15 trabajadoras en la misma situación”, dice una de las empleadas quirúrgicas que denunció las irregularidades.

La mayoría de las trabajadoras del sector decidieron no prestar servicios hasta tanto se regularice la situación mientras algunas de ellas, por temor a perder su empleo, continúan trabajando. “En abril cobramos lo trabajado en febrero. Ahora tendríamos que cobrar lo trabajado en marzo pero no tenemos respuesta”, explica.

“No sabemos cuándo nos van pagar porque ponen excusas tontas como que la clínica no tiene fondos”, argumenta y agrega: “Pedimos que nos paguen lo trabajado en marzo. Nadie se hace cargo ni da la cara. Ahora no estamos trabajando porque le dijimos a la jefa del sector que necesitamos cobrar”.

Algunas de ellas tienen hasta con ocho años de antigüedad en la empresa. Desde esa institución médica no le informaron el estado de sus cheques.

Brown On Line se comunicó con el sector de Recursos Humanos de la clínica IMA pero no tuvo una respuesta sobre el tema.

“Cuando nos presentamos a retirar los cheques nos dijeron que hablemos con la contadora Patricia Negro. Hicieron hincapié en que el trabajo bajó pero nosotras necesitamos cobrar. La contadora nos mandó a hablar con nuestro sector, y así se van tirando la bola”, denuncia la profesional de la salud.

“Nosotras estamos esperando una respuesta. Pero si no la hay inmediatamente vamos a plantarnos en el sector donde se entregan los cheques, que son los lunes, miércoles y viernes. Ya estamos a 27 de mayo. Esto no puede pasar”, culminó.