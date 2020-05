La cuarentena llevada a cabo en espacios reducidos y tan extendida en el tiempo empieza a generar ciertos problemas en la salud de la población relacionados con la falta de movimiento. Para que el remedio no sea peor que la enfermedad, es necesario moverse.

¿Qué es el entrenamiento funcional? Responde, Yanina Benítez, instructora de entrenamiento funcional de alta intensidad. “Es un conjunto de movimientos multiarticulares y multimusculares. Se trabaja con clases divertidas en función de la ejercitación diaria. No aislamos el músculo como en un gimnasio sino que consideramos el conjunto en los movimientos”, dice la instructora que da clases desde su casa de Burzaco.

¿Qué beneficios tiene para la salud? “Mejora la fuerza y la resistencia muscular, trabaja la coordinación, es útil para quemar grasas, mejorar la resistencia cardiovascular, prevenir lesiones, previene artrosis, baja el estrés y mejorar la agilidad”, dice la especialista.

“Me enfoco en los objetivos de quienes practican: tratar de mejorar posturas, bajar de peso, fortalecer lugares específicos. Veo la técnica del alumno, que no impacte, evitar que se lastime, que no caiga de lleno y observo la capacidad que tiene. No le puedo pedir a alguien que nunca entrenó que haga ciertos ejercicios”, dice Yanina, quien debió acomodar a la cuarentena su modalidad de dictado al aire libre.

“Estar activo hace muy bien a la mente y al cuerpo”, dice la instructora de Burzaco.

“Mucha gente no está preparada para frenar y ahora no saben qué hacer con el tiempo. Entender al deporte como parte de la salud es la clave. Hay muchas personas que no comen bien y se cargan de calorías que no usan. Mi propuesta es que las usen”, dice Yanina Benítez, que desde su casa de Burzaco dicta clases de entrenamiento funcional.

“El movimiento es fundamental para desconectar. Sentir que gastaste las energías. Para entrenar me las ingenio con elementos domésticos: palos de escoba, sillas, botellas, bidones, pero casi siempre se trabaja con el peso del propio cuerpo”,dice Yanina sobre el hecho de cómo llevar adelante una clase on line en tiempos de cuarentena.

“Estar activo hace muy bien para la salud y hace muy bien a la mente, más allá del físico. Es un desafío del cuerpo y de lo que es capaz de hacer. Para eso hay que transformarlo desde lo mental, desde la fuerza que cada uno puede tener”, dice.

