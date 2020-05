Ayer se reunieron en Olivos el presidente de la Nación Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe porteño, Horario Rodríguez Larreta, para analizar el nuevo escenario frente al aumento considerable de casos de Covid-19 en el AMBA .

En se marco, estaría definido que la cuarentena seguirá en Capital y Conurbano otras dos semanas en la misma fase, sin marcha atrás de las actividades pero también sin nuevas flexibilizaciones

Tras tres horas de reunión, se abordaron la preocupación por la aceleración de los contagios, la situación puntual de las villas en Capital Federal y el aumento de circulación de las personas.

La prioridad estará puesta en el control de los barrios vulnerables y el transporte público; una de las medidas que se anunciarán hoy es que se reducirá la movilidad urbana e interurbana.

“Es inocultable que hubo un aumento de los casos. La idea es trabajar coordinados. En todos los países del mundo cuando crecen los contagios se restringe más la circulación, no es un problema político, es epidemiológico“, dijo Kicillof a la salida de la quinta presidencial de Olivos.

Junto al presidente @alferdez y el jefe de gobierno porteño, @horaciorlarreta, mantuvimos una reunión de trabajo para evaluar el impacto de las medidas implementadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y analizar la nueva fase de la cuarentena administrada. pic.twitter.com/Ty4NBBtwuF — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 21, 2020

Así mismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo que “esto no es una competencia, hay que buscar un equilibrio. Cuando hay dos jurisdicciones, hay que evitar que se crucen los casos para que no se contagien. No es un problema político y no estoy presionando, ni juzgando y no es cuestión de echar culpas ni hacer política con esto”.

“El aislamiento es la política más efectiva contra el coronavirus, y en este contexto de aumento del contagio no sería lógico pensar en una flexibilización”, aseguró Kicillof, tras recibir el consejo de un comité de expertos.

Se prevé que el presidente Alberto Fernández anuncie este sábado la extención de la cuarentena hasta el 8 de junio.