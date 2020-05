Falleció Ramona Medina, una referente barrial de la Villa 31, que hace dos semanas denunciaba por redes sociales la emergencia sanitaria que sufría el barrio en medio de la pandemia. Era insulinodependiente y había contraído coronavirus después de 12 días sin agua.

Murió en un hospital de la Ciudad a los 42 años tras permanecer tres días intubada, sedada y con respirador y con toda su familia contagiada, entre ellos una hija con discapacidad múltiple.

Allí, en la manzana 35 casa 79, viven “una hija diabética, un suegro con problemas coronarios y otra hija en silla de ruedas, que no habla, no camina, no mantiene postura y requiere oxígeno nocturno, porque tiene síndrome de West y síndrome de Aicardi, una patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas“, explicó Télam.

Hace cuatro años que Ramona y su familia esperaban ser relocalizados en otra vivienda construida por el Gobierno de la Ciudad pero la mudanza nunca llegó.

#BastaDeSilencio



"ACABAN DE INTUBAR A RAMONA"



¿Y ahora? Y ahora Ramona tiene coronavirus, sí, la misma Ramona que salió en todos los informes denunciando el sometimiento a las condiciones infrahumanas que padecía en la Villa 31. pic.twitter.com/hi4gvAKwxd — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 13, 2020

Con la confirmación de 113 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron a 1.201 en esos barrios, de los cuales 141 ya se recuperaron, según informó esta mañana la administración de Horacio Rodríguez Larreta.