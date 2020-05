El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informó sobre las excepciones en el marco de la extensión del aislamiento en la provincia de Buenos Aires y dejó claro que el mensaje sigue siendo “quedate en casa”, porque es la única forma de controlar la propagación del coronavirus.

Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco y el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, Kicillof aseguró que “no importa si es muy rígido el aislamiento en el Gran Buenos Aires” porque “hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida; fuera de eso no aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas y que no es lo que piensa la mayoría”.

Vamos a permitir las actividades que no pongan en riesgo la salud y la vida de las y los bonaerenses. Prefiero que me critiquen por ser muy cuidadoso antes que lamentar no haberlo sido. pic.twitter.com/a2kBgYE5oR — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 11, 2020

Con respecto a la situación provincial, el mandatario advirtió que “en el Gran Buenos Aires la situación es distinta que en el interior de la provincia, y el que no lo entienda y quiera presionar con abrir todo pone en riesgo a los demás”.

Sobre el transporte público, uno de los puntos más álgidos de la flexibilización, Kicillof explicó que “sólo está permitido para trabajadores esenciales con la debida documentación”, debido a que es “el principal propagador del virus”.

Por otro lado, el gobernador bonaerense expresó la necesidad de “impedir el desabastecimiento de productos y el aumento de precios” y que en los comercios “no nos podemos dar el lujo de la normalidad” y que se abrirán “los de cercanía” y que los centros comerciales continuarán cerrados.