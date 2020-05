View this post on Instagram

¡SEGUIMOS JUNTANDO DONACIONES! Durante esta semana, gracias a sus donaciones, se realizó una primera compra de mercadería con la que se pudo abastecer a tres comedores, "Santa Rosa de Pie", en Glew, "Lo de Tita" y "@transformando_vidas14 ", el Longchamps , los cuales a lo largo de la semana cubren el almuerzo, la merienda y la cena de más de 200 personas por día cada uno. A consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el COVID-19 la situación alimentaria se ve gravemente afectada, condición que impacta directamente en los comedores. Es por eso que nuevamente habilitamos la cuenta de MERCADO PAGO para quienes puedan colaborar en la compra de alimentos y artículos de limpieza para estos. . ¡Sumate a nuestra campaña de donación y ayudanos a construir una sociedad más inclusiva y solidaria! . ¡Si querés colaborar, en nuestra biografía vas a encontrar nuestro Facebook, en donde vas a encontrar los links de pago!